ΗΠΑ: Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν οι αστυνομικοί για τον ξυλοδαρμό πολίτη

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν τρεις αστυνομικοί μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο διακρίνονται να χτυπούν βάναυσα έναν άνδρα στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν, ανακοίνωσαν οι αρχές του Άρκανσο.

Στο βίντεο αυτό, που προκάλεσε σάλο στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί κρατούν καθηλωμένο στο έδαφος έναν λευκό άνδρα και τον γρονθοκοπούν στο κεφάλι. Του δίνουν γονατιές στα πόδια και χτυπούν το πρόσωπό του στο τσιμέντο.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews



**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf