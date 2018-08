ΗΠΑ: Σε επιφυλακή η αστυνομία στην Ουάσινγκτον λόγω συγκέντρωσης της άκρας δεξιάς την Κυριακή

Μια οργάνωση της άκρας δεξιάς έλαβε άδεια να οργανώσει πορεία και συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον την Κυριακή, παρότι η δημοτική αρχή εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή της στον ρατσισμό και στους υπέρμαχους της «ανωτερότητας» της λευκής φυλής.



Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της κινητοποίησης Unite the Right («Ενώστε τη δεξιά») που είχε γίνει πέρυσι στην πόλη Σάρλοτσβιλ, στην Πολιτεία Βιρτζίνια, όπου μια διαδηλώτρια εναντίον του ρατσισμού είχε σκοτωθεί. Στη συγκέντρωση αναμένεται να πάρουν μέρος εκατοντάδες άνθρωποι. Είναι βέβαιο πως θα οργανωθούν αντιδιαδηλώσεις.



Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μίριελ Μπάουζερ καταδίκασε αυτούς που «έρχονται στην πόλη μας με μοναδικό σκοπό να εμέσουν μίσος». Τόνισε πάντως κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη ότι η αστυνομία θα προστατεύσει όλους όσοι συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις που έχουν εξασφαλίσει άδεια των Aρχών.



«Καταδικάζουμε το μίσος, τον αντισημιτισμό, τη ρητορική που περιμένουμε να ακούσουμε την Κυριακή. Είναι λάθος», επέμεινε η Μπάουζερ.



Η αστυνομία ανέφερε ότι έχει προετοιμαστεί για τη συγκέντρωση και πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απειλές εν γνώσει της.



Η αστυνομία της Ουάσινγκτον και κομητειών της γειτονικής Βιρτζίνιας συντονίζονται με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, καθώς οι Aρχές προσπαθούν να καθησυχάσουν πολλούς κατοίκους που έχουν θορυβηθεί ενόψει της συρροής των ακροδεξιών στην αμερικανική πρωτεύουσα.



Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνιας κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε ολόκληρη την Πολιτεία, επικαλούμενος τη συγκέντρωση που προγραμματίζεται να γίνει στην Ουάσινγκτον και τις συγκεντρώσεις για την επέτειο που αναμένεται να γίνουν στη Σάρλοτσβιλ.



Στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ εφαρμόζονται ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ελέγχου της οπλοκατοχής. Γενικά η οπλοφορία θα απαγορεύεται στις περιοχές όπου θα γίνουν συγκεντρώσεις, τόνισε η αστυνομία. Στην συγκέντρωση στη Σάρλοτσβιλ πέρυσι, πολλοί οπλοφορούσαν ανοικτά.



Οι Aρχές εξέδωσαν τρεις άδειες για δημόσιες συγκεντρώσεις, ανάμεσά τους μία στο όνομα του Τζέισον Κέσλερ, του οργανωτή της συγκέντρωσης Unite the Right 2.