ΗΠΑ: Συναγερμός για πυροβολισμούς στη Βαλτιμόρη - Τουλάχιστον επτά τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στη βορειοδυτική Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, στις ΗΠΑ, γύρω στις 12:30 το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με την «DailyMail».

Οι πυροσβέστες της Βαλτιμόρης δήλωσαν ότι τέσσερις μονάδες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο για να μεταφέρουν και να περιθάλψουν «πολλά τραυματισμένα θύματα».

Commissioner: Seven adults shot. One person has died. At 2:24 pm, two people got out of a silver 4-door Lexus and fired on people at intersection. Shooters got back into Lexus and fled on Park Heights Ave. pic.twitter.com/YQSDw38dsi