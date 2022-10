ΗΠΑ: Συνελήφθη ο δράστης των πέντε φόνων στη Ράλι

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης συνέλαβαν τον ύποπτο για πέντε δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, την Πέμπτη στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αρχές στη Ράλι, πόλη της Βόρειας Καρολίνας.

Ο ύποπτος, για τον οποίο δεν έχει δοθεί επισήμως κανένα στοιχείο έως τώρα, τραυμάτισε αρκετούς ακόμη ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, μέλος μονάδας που χειρίζεται εκπαιδευμένα σκυλιά. Η κατάσταση του συγκεκριμένου δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τη Μέρι-Αν Μπόλντγουιν, τη δήμαρχο της Ράλι.

BREAKING NEWS: An off-duty police officer is reportedly among multiple people dead after an active shooting in Raleigh, North Carolina. Police appear to be searching the woods with dogs. They’re asking everyone in the neighborhood to stay inside. pic.twitter.com/BGGHVPhCmK

Η αιρετή έκανε νωρίτερα λόγο για «θλιβερή και τραγική ημέρα» στην πόλη της.

Τα πρώτα πυρά ακούστηκαν λίγο μετά τις 17:00 (σ.σ. τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) σε πεζόδρομο της πόλης των σχεδόν 500.000 κατοίκων, πρωτεύουσας της Βόρειας Καρολίνας.

Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας αναπτύχθηκε στην περιοχή για να εντοπίσει τον δράστη, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

«Τον είδα μπροστά στο σπίτι μου, στον κήπο. Κράταγε μακρύκαννο κυνηγετικό τουφέκι και φόραγε στολή παραλλαγής», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό WRAL ο Ρόμπερτ, αυτόπτης μάρτυρας που δεν επιθυμούσε να αναφερθεί το επώνυμό του.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ, η δήμαρχος διευκρίνισε ότι «περί τις 20:00 (03:00 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία (…) ανέφερε ότι έχει περικυκλώσει ύποπτο σε κατοικία στην περιοχή».

«Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση», ανέφερε λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία της Ράλι μέσω Twitter.

BREAKING: #BNNUS Reports



At least 5 people were killed in a shooting in North Carolina, including a police officer.



Raleigh, North Carolina

When: October 13, 2022, 7:18 p.m.

1 person was killed and 3 others were injured.



This is the 627th mass shooting of 2022 in the US pic.twitter.com/Exap4MXlC1