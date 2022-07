ΗΠΑ-Αμπού Άκλεχ: Η οικογένεια της δημοσιογράφου ζητά δικαιοσύνη από την Ουάσινγκτον

Η οικογένεια της Αμερικανοπαλαιστίνιας δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ, η οποία σκοτώθηκε τον περασμένο Μάιο ενώ κάλυπτε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ζήτησε την Τρίτη δικαιοσύνη και τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Ουάσινγκτον, ενόψει της συνάντησής της με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Η Λίνα Αμπού Άκλεχ, η ανιψιά της, ανάρτησε βίντεο στο Twitter έξω από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λέγοντας ότι αυτή και τα άλλα μέλη της οικογένειάς της «είναι εδώ για να ζητήσουν δικαιοσύνη για την Σιρίν».

We’re about to meet with @SecBlinken to demand #JusticeForShireen pic.twitter.com/Sz2ktF7IRD