Μακελειό σε εκκλησία του Σακραμέντο - Αυτοκτόνησε άνδρας που σκότωσε τέσσερα άτομα

Πατέρας σκότωσε χθες Δευτέρα τα τρία ανήλικα παιδιά του και ένα τέταρτο πρόσωπο προτού αυτοκτονήσει μέσα σε εκκλησία του Σακραμέντο, της πρωτεύουσας της Καλιφόρνια, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Στις 17:07 λάβαμε κλήση που αφορούσε πυρά μέσα σε εκκλησία», δήλωσε ο Ροντ Γκράσμαν, αξιωματικός της αστυνομίας του Σακραμέντο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου «βρήκαμε έναν ενήλικο, έναν πατέρα ο οποίος άνοιξε πυρ και σκότωσε τα τρία του παιδιά, ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε ετών», συνέχισε και πρόσθεσε ότι «ένα πέμπτο πρόσωπο επίσης σκοτώθηκε», χωρίς να είναι σε θέση να πει προς το παρόν εάν είχε κάποια σχέση με τα υπόλοιπα θύματα.

#Sacramento #Breaking: Police say that 5 people are dead after a man killed himself and his 3 children at a church in #Sacramento, #California. pic.twitter.com/jL4KhP4vWQ