ΗΠΑ: Σκότωσε τη γιαγιά της με σφυρί γιατί ο Θεός τής είπε να κάνει μια θυσία

Σοκ προκαλεί η είδηση που έρχεται από το Άρκανσας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία μία γυναίκα ομολόγησε ότι σκότωσε τη γιαγιά της με ένα σφυρί γιατί ήταν θέλημα Θεού.

Η 28χρονη Andrea Wilson, η οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 36 ετών, δήλωσε ένοχη στο δικαστήριο τη Δευτέρα για τη δολοφονία της 15ης Μαΐου 2018, όταν η 81 ετών Ruby Ross έπεσε νεκρή από το χέρι της. H Wilson έκανε συμφωνία με την Εισαγγελία, σύμφωνα με την εφημερίδα Arkansas Democrat-Gazette.

Woman claims she murdered grandma with hammer because God told her to https://t.co/PZhvJREdQn pic.twitter.com/2l4dMWyvtr