Ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τις ΗΠΑ: Στους 32 οι νεκροί στις νότιες και κεντρικές Πολιτείες

Οι ανεμοστρόβιλοι και οι θύελλες που σάρωσαν πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Το Τενεσί, με 15 καταγεγραμμένους θανάτους μέχρι στιγμής, χτυπήθηκε ιδιαίτερα από τη σφοδρή κακοκαιρία, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών αυτής της Πολιτείες. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Μακνάιρι, στα ανατολικά του Μέμφις. Δύο παιδιά και ένας ενήλικος σκοτώθηκαν στο ίδιο το Μέμφις από δέντρα που έπεσαν σε σπίτια.

Άλλοι 17 νεκροί έχουν καταγραφεί στο Άρκανσο, το Μισισίπι και την Αλαμπάμα, στα νότια, καθώς και στο Ιλινόι και την Ιντιάνα, στα βόρεια και το Ντέλαγουερ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

