ΗΠΑ: Τα πτώματα επτά ανθρώπων βρέθηκαν σε σπίτι στην Οκλαχόμα

Το μυστήριο αρχίζει να ξεδιαλύνεται γύρω από τα πτώματα επτά ανθρώπων –μεταξύ των οποίων ήταν δύο αγνοούμενες έφηβες και ένας άνδρας καταδικασμένος για βιασμό– που βρέθηκαν κοντά σε ένα σπίτι στην κωμόπολη Ενριέτα της Οκλαχόμας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία παραμένουν ακόμη άγνωστες, όμως τα δύο νεαρά κορίτσια αναζητούνταν από την αστυνομία που πίστευε ότι βρίσκονταν στο σπίτι του Τζέσι ΜακΦέιντεν, 39 ετών. Ο ΜακΦέιντεν είχε καταδικαστεί για βιασμό το 2003 και χθες Δευτέρα επρόκειτο να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου για μια άλλη υπόθεση, κατηγορούμενος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και απόπειρα σεξουαλικής συνεύρεσης με ανήλικη. Όμως δεν πήγε ποτέ στο δικαστήριο.

Τα πτώματα δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί επισήμως. Πιστεύεται ότι μεταξύ αυτών είναι οι δύο έφηβες, ηλικίας 14 και 16 ετών, και ο ίδιος ο ΜακΦέιντεν.

«Πιστεύουμε ότι βρήκαμε όσους αναζητούσαμε σήμερα το πρωί», είπε ο σερίφης της κομητείας Οκμάλτζι, Έντι Ράις, κάνοντας λόγο για «τραγωδία».

