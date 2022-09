ΗΠΑ: Τεράστια πυρκαγιά μαίνεται στα περίχωρα του Λος Άντζελες

Τεράστια πυρκαγιά που μαίνεται στα περίχωρα του Λος Άντζελες διπλασιάστηκε σε μέγεθος σε λιγότερες από 24 ώρες, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η πυροσβεστική, την ώρα που η Καλιφόρνια και μεγάλο μέρος των δυτικών ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με πρωτόγνωρο κύμα καύσωνα.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην περιοχή όπου μαίνεται η Fairview Fire, η οποία μέχρι στιγμής έχει κάψει περισσότερα από 77.000 στρέμματα.

«Η πυρκαγιά προχωρά προς τα ανατολικά, τα νότια και σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται βόρεια της εστίας», επεσήμανε η πυροσβεστική.

The #FairviewFire is EXPLODING with extreme fire behavior. The last hour was absolutely insane. pic.twitter.com/e6ekz5bTVO

Δύο άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά η οποία ξέσπασε τη Δευτέρα εν μέσω κύματος καύσωνα, το οποίο πλήττει εδώ και μία εβδομάδα την Καλιφόρνια καθώς και κάποιες περιοχές της Νεβάδα και της Αριζόνα. Με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 45 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία, το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Καλιφόρνιας δέχεται μεγάλη πίεση.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος της Καλιφόρνιας (ISO), που είναι αρμόδιος για το δίκτυο ηλεκτροδότησης της πολιτείας, ανανέωσε χθες την έκκλησή του προς τους πολίτες «να περιορίσουν την κατανάλωση» από τις 15:00 ως τις 22:00, δύο ώρες περισσότερο σε σχέση με προηγούμενες ανακοινώσεις.

The Fairview fire exploded yesterday. This morning a fire operation is being conducted to help mitigate a threat to homes near highway 74. Helicopters and tankers will also be working the area.



Here’s a little bit of what I documented yesterday. #FairviewFire pic.twitter.com/XyjE5i0Tr7