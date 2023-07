ΗΠΑ: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυρά στη Φιλαδέλφεια

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από σφαίρες το βράδυ χθες Δευτέρα στη Φιλαδέλφεια, όπου συνελήφθη ύποπτος, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές τους στην αστυνομία.

Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης της Φιλαδέλφειας επιβεβαίωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι υπάρχουν «πολλά» θύματα, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν.

Αργότερα, περί τις 20:40 [τοπική ώρα], η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνελήφθη ύποπτος που φόραγε αλεξίσφαιρο και παράλληλα κατασχέθηκαν τουφέκι και πιστόλι σε μικρή απόσταση, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Philadelphia Inquirer.

Four people were killed and four others injured Monday night in a shooting in the Kingsessing section of Southwest Philadelphia.



A suspect is in custody, police said.https://t.co/OOzY1dh3V3