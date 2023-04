ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από ανεμοστρόβιλο στο Μισούρι

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε νωρίτερα σήμερα (05/04) το Μισούρι των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί αφού συνεχίζονται οι έρευνες στις πληγείσες περιοχές.

Τα θύματα προέρχονται από την κομητεία Μπόλινγκερ, όπου έχουν αναφερθεί επίσης πολλοί τραυματισμοί. Εικόνες από την κοινότητα Γκλεν Άλεν (περίπου 177 χλμ νότια του Σεντ Λούις) δείχνουν σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και πυλώνες ηλεκτροδότησης, ξεριζωμένα δέντρα και συντρίμμια διασκορπισμένα σε αυλές και δρόμους.

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε το νοτιοανατολικό Μισούρι γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα). Άλλοι 11 ανεμοστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στις μεσοδυτικές πολιτείες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν μεσοδυτικές και νότιες αμερικανικές πολιτείες. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ανεμοστρόβιλος έπληξε το Ρόλινγκ Φορκ στην πολιτεία του Μισισίπι, προκαλώντας τον θάνατο 26 ανθρώπων και ισοπεδώνοντας πολλά από τα 400 σπίτια της πόλης.

At least four people are reportedly dead in Missouri after severe weather struck the area, according to Sgt. Clark Parrott with the Missouri State Highway Patrol.https://t.co/LitTVuvsuz pic.twitter.com/Vn2LChPjFA