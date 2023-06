ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στην πόλη Ματαντόρ του Τέξας

Ανεμοστρόβιλος έπληξε την Τετάρτη την πόλη Ματαντόρ, στο βόρειο Τέξας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν ενώ τουλάχιστον δώδεκα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Ο «πρωτοφανής» ανεμοστρόβιλος συνοδευόταν από ισχυρές ριπές ανέμου που ισοπέδωσαν τη μικρή κοινότητα των 600 κατοίκων, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λάμποκ, μία από τις πολλές υπηρεσίες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Close view of the monster supercell that produced the violent tornado in Matador, Texas tonight. Cloud tops with this storm have been reaching over 65,000 feet. #TXwx pic.twitter.com/1hoe4Dmsdl