Το κινεζικό μπαλόνι που καταρρίφθηκε συγκέντρωνε πληροφορίες από στρατιωτικές τοποθεσίες των ΗΠΑ

Το κινεζικό αερόστατο που διέσχισε σχεδόν όλες τις ΗΠΑ κατάφερε να συγκεντρώσει πληροφορίες από πολλές στρατιωτικές τοποθεσίες και να τις μεταδώσει, σε πραγματικό χρόνο, στο Πεκίνο, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν για να το εμποδίσει, υποστηρίζει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Το μπαλόνι, που ελεγχόταν από την Κίνα, κατάφερε να περάσει πολλές φορές πάνω από ορισμένες τοποθεσίες, προτού να καταρριφθεί, στις 4 Φεβρουαρίου. Κάποιες φορές μάλιστα έκανε «οχτάρια» στον ουρανό, μετέδωσε το δίκτυο, επικαλούμενο δύο νυν υψηλόβαθμους αξιωματούχους και ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος. Και οι τρεις πηγές είπαν ότι μπορούσε να μεταδίδει τις πληροφορίες που συνέλεγε σε πραγματικό χρόνο.

«Οι πληροφορίες που συνέλεγε η Κίνα προέρχονταν κυρίως από ηλεκτρονικά σήματα τα οποία μπορούν να ληφθούν από οπλικά συστήματα ή από τις επικοινωνίες του προσωπικού εδάφους και όχι από εικόνες», είπαν οι τρεις αξιωματούχοι, σύμφωνα πάντα με το NBC.

Video of the Chinese Spy Balloon being shot down pic.twitter.com/cuJ255OSBs