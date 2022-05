Amazon: Νεοσυσταθέν συνδικάτο απέτυχε να πείσει τους εργαζομένους να ενταχθούν σ' αυτό

Το συνδικάτο Amazon Labor Union (ALU), που κατήγαγε μια πρώτη σημαντική νίκη στις αρχές Απριλίου, δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί το γεγονός: οι εργαζόμενοι σε κέντρο διαλογής της εταιρείας στη Νέα Υόρκη ψήφισαν κατά της ένταξής τους σε αυτό.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση που μεταδόθηκε από το διαδίκτυο, 618 εργαζόμενοι της αποθήκης LDJ5 ψήφισαν “όχι” στο ερώτημα αν θέλουν να τους εκπροσωπεί το ALU, έναντι 380 που ψήφισαν “ναι”. Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε 61%.

Το συνδικάτο παραδέχθηκε την ήττα του, αλλά τόνισε ότι θα συνεχίσει την εκστρατεία του.

«Είναι ένας μαραθώνιος, όχι αγώνας δρόμου. Γνωρίζουμε όλοι ότι θα υπάρξουν νίκες και ήττες», σχολίασε ο Κρίστιαν Σμολς πρόεδρος του ALU.

«Είμαι απογοητευμένος», δήλωσε ο Μάικλ Άγκιλαρ εργαζόμενος στην LDJ5. «Πολλοί εργαζόμενοι δήλωναν ανοικτά ότι είναι κατά του συνδικάτου (…) όμως υπήρχαν και πολλοί αναποφάσιστοι», εξήγησε. Προφανώς «πείστηκαν από την προπαγάνδα της Amazon», η οποία «κατέφυγε σε χτυπήματα κάτω από τη μέση για να μην κερδίσουμε σε άλλη αποθήκη».

Το ALU σχηματίστηκε έπειτα από την αιφνιδιαστική του νίκη στις αρχές Απριλίου στην αποθήκη JFK8 στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης και έγινε το πρώτο συνδικάτο της Amazon στις ΗΠΑ. Η Amazon, ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στις ΗΠΑ μετά τη Walmart, είχε μέχρι τότε καταφέρει να αντικρούσει τις απόπειρες των εργαζομένων της να σχηματίσουν συνδικάτο.

Επιστροφή στη μάχη

Μετά τη νίκη του το ALU είχε διαβεβαιώσει ότι επικοινώνησαν μαζί του εκπρόσωποι από άλλες αποθήκες από διάφορες περιοχές των ΗΠΑ. Το συνδικάτο ήλπιζε σε μια νέα νίκη στην αποθήκη LDJ5 που βρίσκεται απέναντι από την JFK8.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε φανεί να τάσσεται υπέρ της απόπειρας των εργαζομένων στην εταιρεία να συνδικαλιστούν, δηλώντας σε ομιλία του ενώπιον εργατικών συνδικάτων: “Παρεμπιπτόντως Amazon, ερχόμαστε…”.

Όμως η πίεση που άσκησε η εταιρεία την οποία ίδρυσε ο Τζεφ Μπέζος ήταν «πιο ισχυρή από την πρώτη φορά», με την Amazon να επιδίδεται «σε παράνομες ενέργειες» για να αντιταχθεί στην εκστρατεία των συνδικαλιστών, επεσήμανε ο Έρικ Μίλνερ, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί το ALU, κάνοντας λόγο για τη λήψη πειθαρχικών μέτρων εναντίον των συνδικαλιστών.

Το ALU, όπως και το συνδικαλιστικό κίνημα συνολικά, πρέπει τώρα να βρει τρόπο “να εκμεταλλευθεί την ώθηση” που δημιουργήθηκε από την πρώτη νίκη, εκτίμησε η Πατρίσια Κάμπος- Μεντίνα διευθύντρια του Ινστιτούτου Εργασίας στο πανεπιστήμιο Κορνέλ.

Διάφορα μεγάλα συνδικάτα έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να στηρίξουν το ALU και αυτές οι οργανώσεις θα πρέπει να συντονιστούν για να διεξάγουν εκστρατεία σε πολλές αποθήκες ταυτόχρονα, πρόσθεσε η ίδια. Διότι αν καταφέρουν να σημειώσουν αρκετές νίκες, η Amazon «θα δεχθεί να διαπραγματευθεί», σημείωσε.

Η εταιρεία από την πλευρά της εξέφρασε χθες Δευτέρα την ικανοποίησή της και ανακοίνωσε ότι «ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άμεσα (με τους υπαλλήλους)».

Εξάλλου η Amazon έχει καταθέσει προσφυγή κατά του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στην αποθήκη JFK8, καταγγέλλοντας ότι μέλη του ALU «εκφόβισαν» τους εργαζόμενους και κατηγορώντας το γραφείο της Νέας Υόρκης της ομοσπονδιακής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας ότι είναι προκατειλημμένο εναντίον της.

Την ίδια ώρα στην αλυσίδα καφέ Starbucks οι εργαζόμενοι σε περισσότερα από 250 καταστήματα έχουν καταθέσει αίτημα για τη διοργάνωση ψηφοφορίας με θέμα την ένταξή τους σε συνδικάτο και μέχρι στιγμής οι εργαζόμενοι σε περισσότερα από 40 έχουν ψηφίσει υπέρ.

