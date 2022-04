ΗΠΑ: Τουλάχιστον έξι νεκροί από πυροβολισμούς στο Σακραμέντο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δώδεκα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στο Σακραμέντο, στην Καλιφόρνια, όπου τουλάχιστον δύο οπλοφόροι άνοιξαν πυρ εν μέσω καβγά.

Σύμφωνα με την Κάθι Λέστερ, την αρχηγό της αστυνομίας στο Σακραμέντο, περί τις 02:00 ξέσπασε «μεγάλος καβγάς» στο κέντρο της πόλης και λίγη ώρα αργότερα άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί.

Τουλάχιστον ένα όπλο –κλεμμένο– ανακτήθηκε στον τόπο του μακελειού από τους αστυνομικούς που διενεργούν την έρευνα, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι «αρκετοί» ένοπλοι άνοιξαν πυρ.

Η κυρία Λέστερ είπε ότι επιτόπου πριν εκτυλιχθεί η τραγωδία βρισκόταν «πλήθος» ανθρώπων.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο καβγάς ξέσπασε έξω από το London, νυχτερινό κέντρο που άνοιξε το 2019. Τουλάχιστον ένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν είχε πάει στο νυχτερινό κέντρο, σύμφωνα με την εφημερίδα Sacramento Bee.

BREAKING:🚨 USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6