Στα δικαστήρια προσφεύγει η δασκάλα που πυροβολήθηκε από τον εξάχρονο στο σχολείο του Νιούπορτ Νιους των ΗΠΑ

Η διεύθυνση του σχολείου όπου ένας εξάχρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη δασκάλα του είχε προειδοποιηθεί τουλάχιστον τρεις φορές ότι το παιδί είχε όπλο μαζί του, ανέφερε σήμερα η δικηγόρος της, την ώρα που το σχολικό συμβούλιο ετοιμάζεται να αποφασίσει εάν θα απολύσει ή όχι τον διευθυντή.

Teacher shot by 6-year-old texted a loved one "about an hour" before she was shot, saying that the student said he had a gun in his backpack & administrators at Richneck Elementary School in Newport News weren't helping. https://t.co/kQW66iYBWJ

Η Άμπιγκεϊλ Ζουέρνερ, 25 ετών, «πυροβολήθηκε εκ προθέσεως» μπροστά σε άλλους μαθητές στο δημοτικό σχολείο Ρίτσνεκ του Νιούπορτ Νιους, αφού η διεύθυνση αγνόησε τις προειδοποιήσεις ότι ο 6χρονος συνιστούσε απειλή, είπε η δικηγόρος Νταϊάν Τοσκάνο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Η δικηγόρος είπε ότι σκοπεύει να προσφύγει εναντίον της Σχολικής Περιφέρειας του Νιούπορτ Νιους για λογαριασμό της Ζουέρνερ.

In the hours before a 6-year-old boy shot his first-grade teacher in Virginia, school leaders were warned three times that the boy might have a gun, a lawyer for the teacher said on Wednesday, including by a student who tearfully recounted seeing the gun. https://t.co/FYwZUV7gF7