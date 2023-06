ΗΠΑ: Τουλάχιστον τρείς νεκροί και ανυπολόγιστες καταστροφές από τους ανεμοστρόβιλους στο Τέξας

Ως και τρεις ισχυροί ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες Πέμπτη πόλη στο βόρειο Τέξας, στον αμερικανικό Νότο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ιδίως σε πάρκο για τροχόσπιτα, καθώς και σε σπίτια, και μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ευρύτερα, αμερικανικές κεντροδυτικές και νότιες πολιτείες έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων: αναμένονται καταιγίδες και θύελλες ενισχυμένες από πρόσφατα κύματα ζέστης.

Στην Πέριτον του Τέξας, πόλη περίπου 8.500 κατοίκων, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Πολ Ντάτσερ έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KVII, ο οποίος ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC News.

Tornado moving thru Perryton, TX today and the damage and aftermath. Folks in Perryton are gonna need some help over the next few weeks/months. #txwx #tornado #perryton pic.twitter.com/a8DJTjIlcH — Brian Emfinger (@brianemfinger) June 16, 2023

Βίντεο που μοιράστηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κυνηγοί ανεμοστρόβιλων και πολίτες, καθώς και πλάνα που κατέγραψαν τηλεοπτικές κάμερες, εικονίζουν κτίρια που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν και πολλά ξεριζωμένα δέντρα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τον Κέρι Σάιμονς, η κατάσταση είναι «πολύ άσχημη», τα πράγματα είναι «ασταμάτητα παλαβά», καθώς επλήγησαν «ευάλωτες» περιοχές, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι· ωστόσο τόνισε πως δεν θα είναι σε θέση να δώσει απολογισμό των θυμάτων παρά πριν περάσουν αρκετές ώρες.

This is the scene in Perryton, TX where a tornado ripped through the town within the last hour. Our field crews are on the ground, helping people who were hit in the northern Texas town. They report extensive damage & fatalities. pic.twitter.com/VqthvbNbRu — WeatherNation (@WeatherNation) June 15, 2023

🇺🇲 | Aquí hay un vistazo a la "devastación total" que dejó un tornado en #Perryton, #Texas. pic.twitter.com/WdAhHaH3tm — ALERTAS RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@Alertas_RD) June 16, 2023

Το γενικό νοσοκομείο της κομητείας Οτσιλτρί στην Πέριτον διαβεβαίωσε πως δεν έχει παραλάβει πτώματα, ωστόσο, σύμφωνα με τη Ντέμπι Μπεκ, στέλεχος αυτής της δομής υγείας, διακομίστηκαν σε μεγαλύτερα ιδρύματα τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση.

Συνολικά, σύμφωνα με την κυρία Μπεκ, προσφέρθηκαν φροντίδες σε περίπου εκατό ανθρώπους, με λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά τραύματα. Νωρίτερα ο αρχηγός της πυροσβεστικής Ντάτσερ έκανε λόγο για τουλάχιστον 75 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον KVII, τουλάχιστον 30 τροχόσπιτα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν.

«Η Τζέιν και εγώ προσευχόμαστε για τους κατοίκους της Πέριτον απόψε. Βρίσκομαι σε επαφή με τον δήμαρχο Σάιμονς και η τραγωδία αυτή παρακολουθείται στενά από μένα και όλο το προσωπικό μου», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ρόνι Τζάκσον, ο οποίος εκλέγεται στο Τέξας.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Ρεπουμπλικάνος Γκρεγκ Άμποτ, ανακοίνωσε πως αναπτύσσονται στην περιοχή ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών της πολιτείας.

Η Πέριτον βρίσκεται σε σχετικά μικτή απόσταση από τα σύνορα Τέξας-Οκλαχόμα.

Οι ανεμοστρόβιλοι, εντυπωσιακά όσο και δύσκολο να προβλεφθούν μετεωρολογικά φαινόμενα, είναι συχνοί στις ΗΠΑ, ιδίως στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας.