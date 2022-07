ΗΠΑ: Βακτήρια που προκαλούν σπάνια αλλά θανατηφόρα λοίμωξη εντοπίστηκαν στον Μισισιπή

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη, ότι σε δειγματοληψίες εδάφους και νερού από τον Μισισιπή ανιχνεύθηκαν βακτήρια που προκαλούν μια σπάνια αλλά σοβαρή ασθένεια, τη μελιοείδωση.

Οι αρμόδιες αρχές συνέστησαν στους γιατρούς της χώρας να είναι προσεκτικοί απέναντι σε πιθανά συμπτώματα της λοίμωξης σε ασθενείς.

Δύο κάτοικοι στις νότιες αμερικανικές πολιτείες, στην περιοχή του Κόλπου του Μεξικού, μολύνθηκαν το 2020 και το 2022, υποχρεώνοντας τους ειδικούς των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να προβούν σε δειγματοληψίες.

