ΥΠΕΞ Βελγίου: «Όλες οι υπηρεσίες μας κινητοποιούνται για την απομάκρυνση πολιτών από το Σουδάν»

Οι υπηρεσίες του Βελγίου κινητοποιούνται για βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εκκένωσης Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων Βέλγων, αναφέρει η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Χάτζα Λαχμπίμπ με ανάρτησή της στο Twitter.

Ειδικότερα η υπουργός σημειώνει: «Στο Σουδάν, πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ολλανδία, με σκοπό την όσο το δυνατόν συντομότερη απομάκρυνση των Ευρωπαίων υπηκόων, συμπεριλαμβανομένων των Βέλγων, και εχόντων δικαίωμα. Όλες οι υπηρεσίες μας κινητοποιούνται για να τους βοηθήσουν».

«Καλούμε τους Βέλγους και τους έχοντες δικαίωμα στο Σουδάν, που δεν το έχουν κάνει ακόμη, να επικοινωνήσουν με τις διπλωματικές μας υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό», προσθέτει η κ. Λαχμπίμπ.

Nous invitons les Belges et les ayants droit au Soudan qui ne l’ont pas encore fait à prendre contact le plus rapidement possible avec nos services diplomatiques.