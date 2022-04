Υπερδνειστερία: Εκρήξεις στο υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας

Αλλεπάλληλες εκρήξεις σημειώθηκαν στο υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας στην Τιράσπολ, την πρωτεύουσα της αποσχισθείσας από τη Μολδαβία περιοχή της Υπερδνειστερίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο έναν τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν, δείχνουν τα παράθυρα και τις πόρτες του κτιρίου να έχουν σπάσει.

Η Υπερδνειστερία κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Μολδαβία το 1990, όμως δεν έχει αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος.

