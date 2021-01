Υποστηρικτές του Τραμπ επιχείρησαν να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο

Χιλιάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ παραβίασαν τα προστατευτικά φράγματα γύρω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, αμέσως μετά την ομιλία του του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, αναγκάζοντας τις Αρχές να εκκενώσουν χώρους και γραφεία.

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9 — Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Η προσπάθεια αυτή των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ σημειώθηκε καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία των ΗΠΑ άρχισαν να εξετάζουν σε κοινή συνεδρίαση την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Κολεγίου των Εκλεκτόρων που δείχνουν ότι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν νίκησε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας αριθμός Ρεπουμπλικανών και από τα δύο Σώματα δήλωσαν ότι θα αμφισβητήσουν την πιστοποίηση μιας χούφτας Πολιτειών σε μια τελευταία προσπάθεια είτε να αρνηθούν τη νίκη του Μπάιντεν είτε να καθυστερήσουν την πιστοποίηση της νίκης του.

Άλλοι Ρεπουμπλικανοί είπαν ότι η προσπάθεια είναι λανθασμένη και θα μπορούσε να βλάψει το έθνος μακροπρόθεσμα. Έκαναν έκκληση για την ταχεία πιστοποίηση προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να ορκιστεί ο Μπάιντεν πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου. Οποιαδήποτε πρόκληση αναμένεται να απορριφθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.