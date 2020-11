Υποστηρικτές του Τραμπ μπούκαραν σε εκλογικό κέντρο της Αριζόνα

Διχασμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος από τον Ντόναλντ Τραμπ σε πολιτείες που είδε το προβάδισμά του να εξανεμίζεται και να βγαίνει νικητής ο Τζο Μπάιντεν.

Την ώρα που η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται στην κεντρική συνοικία Maricopa της Αριζόνα -όπου ο Μπάιντεν διατηρεί το προβάδισμα-, πολλοί οπαδοί του Τραμπ που φορούσαν καπέλα «Make America Great Again» συγκεντρώθηκαν έξω από εκλογικό τμήμα, κρατώντας πινακίδες που αναπαρήγαγαν τις αβάσιμες κατηγορίες περί απάτης.

Αστυνομικοί της κομητείας έχουν εισέλθει στο εκλογικό τμήμα, καθώς το συγκεντρωμένο πλήθος συνεχίζει να αυξάνεται.

Το Associated Press και άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, ανακοίνωσαν χθες τον Μπάιντεν νικητή στην Αριζόνα, αλλά ο Τραμπ πλησιάζει, όπως αναφέρει ο Guardian.

Maricopa County Sheriff’s deputies now ready in tactical gear inside the elections center to potentially make a move on the protesters and demonstrators outside as the crowd continues to grow. #azfamily #arizona pic.twitter.com/XAhvE1hbIK

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, κάποιοι από τους υποστηρικτές του Τραμπ είχαν μαζί τους όπλα, ενώ οι περισσότεροι φορούσαν το κλασικό καπέλο του Αμερικανού προέδρου με το σύνθημα «Make America Great Again».

Just walked out of the Maricopa County Elections Office to this where a large extremist group has re-gathered, extremely angry yelling “count those votes” and screaming at the media and others in the area.



They are angry claiming an unfair election and broken system. #azfamily pic.twitter.com/DvRXpTIVpv