Διαδήλωση στο Ιράκ εναντίον των βομβαρδισμών της Τουρκίας

Ανεμίζοντας σημαίες του ιρακινού Κουρδιστάν, μερικές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Κυριακή στη Σουλεϊμανίγια για να καταγγείλουν τους αέναα επαναλαμβανόμενους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της γειτονικής Τουρκίας, δύο ημέρες έπειτα από πλήγμα κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης.

Εδώ και δεκαετίες, ο τουρκικός στρατός έχει εγκαταστήσει βάσεις στο βόρειο Ιράκ, από όπου διεξάγει συχνά επιθέσεις εναντίον μαχητών της αυτονομιστικής οργάνωσης των Κούρδων της Τουρκίας, του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK). Όμως η επιδρομή της Παρασκευής, στην οποία δεν τραυματίστηκε κανείς, έγινε καθώς βρίσκονταν στο αεροδρόμιο στη Σουλεϊμανίγια αμερικανοί στρατιωτικοί και ηγετικό στέλεχος ισχυρής κουρδοαραβικής συμμαχίας της Συρίας.

In The Video .. The start of popular protests to condemn the systematic Turkish bombing in Al-Sulaymaniyah.#Iraq pic.twitter.com/IBufEmy0GF