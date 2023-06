Ιράκ: Διαδηλωτές εισήλθαν για λίγο στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη

Μερικές δεκάδες Ιρακινοί διαδηλωτές κατάφεραν σήμερα να εισέλθουν για σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το κάψιμο σελίδων ενός αντιτύπου του Κορανίου στη Στοκχόλμη από έναν Ιρακινό, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαμαρτυρόμενοι, οπαδοί του Ιρακινού σιίτη ηγέτη Μοκτάντα Σαντρ παρέμειναν σχεδόν ένα τέταρτο της ώρας μέσα στη διπλωματική αντιπροσωπεία της Σουηδίας και βγήκαν από αυτήν ήσυχα με την άφιξη των δυνάμεων της τάξης, σύμφωνα με τον φωτογράφο.

Το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι "ενημερώθηκε για την κατάσταση. Το προσωπικό της πρεσβείας μας είναι ασφαλές".

Οι διαδηλωτές μετείχαν σε μια πομπή που συγκάλεσε ο μουσουλμάνος σιίτης θρησκευτικός ηγέτης Μοκτάντα Σαντρ, που είναι απρόβλεπτος αλλά και ιδιαίτερα σεβαστός από δεκάδες χιλιάδες Ιρακινούς.

Ο Σαντρ, αλλά και η ιρακινή κυβέρνηση - στην οποία δεν συμμετέχει - καταδίκασαν έντονα την ενέργεια του Σαλουάν Μομίκα, Ιρακινού πρόσφυγα στη Σουηδία, ο οποίος χθες Τετάρτη έκαψε μερικές σελίδες από ένα αντίτυπο του Κορανίου μπροστά από το μεγαλύτερο τζαμί της Στοκχόλμης, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τη διεξαγωγή της οποίας είχαν δώσει άδεια οι σουηδικές αρχές.

🚨 The Swedish embassy in Baghdad has been stormed after the Swedish government encouraged the burning of the Holy Quran on the day of Eid al-Adha 🇮🇶 pic.twitter.com/HyvXczq0sZ