Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έδωσαν μάχη για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε στην αίθουσα αναχωρήσεων του διεθνούς αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Τα αίτια της φωτιάς, η οποία έσβησε λίγη ώρα αργότερα, δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη.

Footages: A fire broke out at Baghdad International Airport. Evacuation of passenger lounges close to fire at Baghdad Airport in Iraq. pic.twitter.com/7pCR228Z5v

BREAKING: #BNNIraq Reports



Civil defense forces were battling a fire in the Baghdad international airport's departure hall on Tuesday.



All flights were grounded at the time.



The cause of the fire was still unknown at the time.



This story is still developing. pic.twitter.com/yeQUsOsM1q