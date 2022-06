Ιράκ: Πρώτος θάνατος μετά την επανεμφάνιση της χολέρας

Η επανεμφάνιση της χολέρας είχε αποτέλεσμα τον πρώτο θάνατο την Τρίτη στο Ιράκ, όπου διαγνώστηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες 17 νέα κρούσματα της νόσου, που προκαλεί οξεία διάρροια, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας

Η επαρχία Κιρκούκ (βόρεια) «κατέγραψε τη Δευτέρα τον πρώτο θάνατο εξαιτίας της ασθένειας», δήλωσε ο Σάιφ αλ Μπαντρ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το ιρακινό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, καταγράφηκαν 17 νέα κρούσματα, που αυξάνουν το σύνολο στα 76 επιβεβαιωμένα στο Ιράκ από την αρχή της χρονιάς», συνέχισε.

Η επανεμφάνιση της χολέρας στο Ιράκ ανακοινώθηκε επίσημα πριν από περίπου δεκαπέντε ημέρες, στη Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, με δέκα κρούσματα, στην αλ Μουτάνα (νότια), με δύο κρούσματα, και στο Κιρκούκ, με ένα.

Ο κ. Μπαντρ δεν εξήγησε τους λόγους της αναζωπύρωσης της χολέρας στη χώρα.

Η πιο πρόσφατη επιδημία χολέρας είχε πλήξει το Ιράκ το 2015, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Χτύπησε κυρίως τη Βαγδάτη και την επαρχία της Βαβυλωνίας, νότια της πρωτεύουσας, μολύνοντας εκατοντάδες ανθρώπους.

Η χολέρα, ασθένεια που προκαλεί οξεία διάρροια και αφυδάτωση και μπορεί να σκοτώσει μέσα σε ώρες ελλείψει θεραπείας, εξαπλώνεται μέσω της κατάποσης ή της απορρόφησης μολυσμένου νερού ή της βρώσης τροφίμων μολυσμένων από το βακτήριο vibrio cholerae. Εμφανίζεται συχνά σε κατοικημένες περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε πόσιμο νερό ή έλλειψη επαρκών δικτύων αποχέτευσης.

Στις αρχές του 2021, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υπολόγιζε πως κάθε χρόνο σε παγκόσμια κλίμακα καταγράφονται 1,3 ως 1,4 εκατομμύρια κρούσματα της χολέρας και 21.000 ως 143.000 θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας.

Iraq announces first cholera death since new outbreak https://t.co/XYfaJrKw5X pic.twitter.com/KE5OV8GeXj