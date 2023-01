Ιράν: Οι εκρήξεις σε στρατιωτικό εργοστάσιο οφείλονταν σε επίθεση με UAVs

Οι ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή σε στρατιωτική εγκατάσταση του Ιράν, στην πόλη Ισφαχάν (κεντρικά), οφείλονταν σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ένα από τα UAVs «χτυπήθηκε» από την αντιαεροπορική άμυνα και άλλα δύο «πιάστηκαν σε παγίδα και ανατινάχτηκαν», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας που αναμεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Ευτυχώς, η ανεπιτυχής επίθεση δεν είχε αποτέλεσμα απώλειες ζωών και δεν προκάλεσε παρά μικρές ζημιές στην οροφή» του στρατιωτικού εργοστασίου, κατά την ίδια πηγή.

Κατά πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB, το εργοστάσιο παράγει κυρίως πυρομαχικά.

Σύμφωνα με τον Μοχάμαντ Ρεζά Τζανεσάρ, αντιπεριφερειάρχη στην Ισφαχάν αρμόδιο για την ασφάλεια, που μίλησε στο IRIB, οι ιρανικές αρχές διενεργούσαν έρευνα για «τα αίτια» των εκρήξεων.

Δεν δόθηκε καμιά πληροφορία για το σε ποιον ανήκαν τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως αυτό το στάδιο.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναφερθεί εκρήξεις και πυρκαγιές σε αρκετές βιομηχανικές, στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εν μέσω της κλιμάκωσης με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει απειλήσει επανειλημμένα να προχωρήσει σε πλήγματα στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του.

TEHRAN: A drone attack targeted a military facility linked to Iran’s Defense Ministry in the city of Isfahan resulting in a heavy explosion. Iranian Telegram indicates that Israeli Air Force has been seen over multiple Iranian cities. pic.twitter.com/Hezs8KstVo