Ιράν: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή

Αεροπλάνο της Caspian Airlines έκανε αναγκαστική προσγείωση σε κατοικημένη περιοχή στο Ιράν.

Σύμφωνα με αναφορές, το αεροσκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Τεχεράνη, έχασε το διάδρομο κατά την προσγείωση και έπρεπε να σταματήσει σε έναν αστικό δρόμο, σε κατοικημένη περιοχή.

Το αεροπλάνο της Caspian Airlines προσγειώθηκε στη μέση της ιρανικής πόλης Mahshahr τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν, Reza Jafarzadeh, και οι 130 επιβάτες δεν τραυματίσθηκαν. Σημείωσε επίσης ότι η αιτία του συμβάντος παραμένει άγνωστη και διεξάγεται έρευνα.

Το αεροπλάνο, προσγειώθηκε επικίνδυνα κοντά σε κτίρια και οχήματα.



