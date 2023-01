Ιράν: Σε 8 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε άντρας που αποκεφάλισε τη σύζυγό του

Ιρανός καταδικάστηκε σε λίγο περισσότερο από οκτώ χρόνια κάθειρξη επειδή το 2022 αποκεφάλισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια περιέφερε το κεφάλι της στον δρόμο, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα (18/1) η δικαστική αρχή.

Η Μόνα Χεϊνταρί, 17 ετών, δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 από τον σύζυγό της, ο οποίος την κατηγορούσε για μοιχεία και από τον κουνιάδο της στην Αχβάζ πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Βίντεο που έδειχνε τον σύζυγό της να περπατά στον δρόμο χαμογελαστός, κρατώντας το κεφάλι της προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση στο Ιράν. Σήμερα ο Μασούντ Σεταγιεσί, εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι γονείς της Μόνα «συγχώρεσαν» τον δολοφόνο της Σαζάντ Χεϊνταρνάβα».

#Iranian man #beheads his 17 year old wife #honorkilling #LetUsTalk #Islam #Islamophobia

Come to #Jesus all you #Muslims and you will be better off for #eternity pic.twitter.com/fBarnEUBpN