Ιράν: Δύο νεκροί σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμινί

Νέες διαδηλώσεις οργανώθηκαν σήμερα στο Ιράν, κυρίως στην Τεχεράνη και τη Μασχάντ, με αφορμή τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμινί, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Σήμερα το βράδυ, στην οδό Χιτζάμπ στο κέντρο της Τεχεράνης «πολλές εκατοντάδες γυναίκες φώναξαν συνθήματα κατά των αρχών και ορισμένες έβγαλαν τη μαντίλα τους», μετέδωσε το πρακτορείο Fars. Σε ένα σύντομο βίντεο διακρίνεται ένα πλήθος πολλών δεκάδων ανθρώπων. Κάποιες από τις διαδηλώτριες βγάζουν τη μαντίλα τους φωνάζοντας «θάνατος στην Ισλαμική Δημοκρατία».

«Η αστυνομία συνέλαβε πολλά άτομα και διέλυσε το πλήθος με γκλομπ και δακρυγόνα», πρόσθεσε το Fars.

Μια παρόμοια διαδήλωση έγινε στη Μασχάντ, την ιερή πόλη στο βορειοανατολικό Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Η ιρανική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανακοίνωσε απόψε ότι δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμινί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή από επίσημες πηγές.

During protests in the Kurdish city of #Divandarreh, two civilians named Fuad Ghadimi and Mohsin Mohamadi were killed by direct fire from armed forces of the Islamic Republic of Iran. 15 other people were injured.#JinaMahsaAmini #MahsaAmini