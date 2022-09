Ιράν: Διαδηλώσεις στην κηδεία 22χρονης που πέθανε μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν το Σάββατο στο δυτικό Ιράν και οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν διαδηλωτές κατά την κηδεία μιας νεαρής γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της αφού συνελήφθη από την αστυνομία ηθών που επιβάλλει τους αυστηρούς κανόνες σχετικά με το χιτζάμπ.

Βίντεο, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζουν διαδηλωτές να φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα αφού έχουν συγκεντρωθεί στη Σακέζ, την πόλη της Μαχσά Αμινί, από γειτονικές πόλεις στην ιρανική επαρχία του Κουρδιστάν για να θρηνήσουν την 22χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή, σε νοσοκομείο της Τεχεράνης.

«Θάνατος στον δικτάτορα», μια αναφορά στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φώναζαν μερικοί διαδηλωτές ενώ η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα. Τουλάχιστον ένας άνδρας φαίνεται να έχει τραυματισθεί στο κεφάλι σε ένα βίντεο, στο οποίο κάποιος ακούγεται να λέει πως το τραύμα προκλήθηκε από σκάγια.

Update:



Today in #Saqhez, Iran, the repressive force of the Islamic republic continues to fire on the participants in the funeral ceremony of #Mahsa_Amini





Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των βίντεο.

#IranProtests, 17 Sep, Saqqez, Iran:



Chants of "Death to the dictator" by a huge crowd as #Mahsa_Amini is buried in her home town



Opposition leader @Maryam_Rajavi has urged all Iranians to protest after #MahsaAmini was brutality murdered by Iran's so-called "morality police"

Τους τελευταίους μήνες, ακτιβιστές για τα δικαιώματα έχουν καλέσει τις γυναίκες να αφαιρέσουν δημόσια τα πέπλα τους, μια χειρονομία που θα τις έβαζε σε κίνδυνο να συλληφθουν για παραβίαση του ισλαμικού κώδικα για την ενδυμασία, καθώς οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες της χώρας καταστέλλουν την «ανήθικη συμπεριφορά».

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν περιπτώσεις σκληρής καταστολής από μονάδες της αστυνομίας ηθών σε βάρος γυναικών που έχουν αφαιρέσει το χιτζάμπ τους.

This is the horrific reality that we WOMEN live everyday in iran. it is brutal violence against women & the real face of an islamic country. yesterday a 22 yo #Mahsa_Amini was murdered for not wearing her hijab properly.

Οι Αρχές έχουν αρχίσει έρευνες για το θάνατο της Αμινί, όμως ένας ιατροδικαστής δήλωσε σήμερα πως τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων μπορεί να χρειαστούν τρεις εβδομάδες, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία δήλωσε πως η Αμινί ασθένησε καθώς περίμενε μαζί με άλλες γυναίκες, που είχαν τεθεί υπό κράτηση σε τμήμα της αστυνομίας ηθών, και απέρριψε κατηγορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως πιθανόν ξυλοκοπήθηκε. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από κάμερες κλειστού κυκλώματος που μοιάζει να στηρίζουν την εκδοχή της για τα γεγονότα. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο, το οποίο φαίνεται πως έχει υποστεί επεξεργασία.

Η αστυνομία είχε δηλώσει νωρίτερα πως η Αμινί υπέστη καρδιακή προσβολή αφού μεταφέρθηκε στο τμήμα για «εκπαίδευση». Οι συγγενείς της διαψεύδουν πως είχε οποιαδήποτε καρδιακά προβλήματα.

Εξέχουσες προσωπικότητες του αθλητισμού και των τεχνών ανήρτησαν επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνιής δικτύωσης για το θάνατο της Αμινί και διαμαρτυρίες έγιναν την Παρασκευή, στην Τεχεράνη με ισχυρή παρουσία των ειδικών μονάδων της αστυνομίας για την καταστολή ταραχών.

Όπως είχαν κάνει και σε προηγούμενες διαματυρίες, οι Αρχές φαίνεται πως έχουν περιορίσει την πρόσβαση στο κινητό ίντερνετ στη Σακέζ και της γειτονικές περιοχές, αναφέρουν καταχωρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.