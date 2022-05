Ιράν: Δυνάμεις ασφαλείας συγκρούονται με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές σε επαρχίες της χώρας

Χρήση αληθινών πυρών και δακρυγόνων έκαναν οι Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, για να διαλύσουν αντικυβερνητικούς διαδηλωτές σε αρκετές περιφέρειες σήμερα, Πέμπτη 19 Μαΐου, σύμφωνα με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι διαμαρτυρίες που προκλήθηκαν από την αυξανόμενες τιμές τροφίμων συνέχισαν να εξαπλώνονται.

Οι Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους αφού κόπηκαν οι επιδοτήσεις για τρόφιμα προκαλώντας εκτόξευση των τιμών έως κατά 300% σε κάποια βασικά προϊόντα με αλεύρι. Οι διαμαρτυρίες γρήγορα έλαβαν πολιτικό χαρακτήρα, με τα πλήθη να ζητούν το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, θυμίζοντας τις ταραχές του 2019 που ξεκίνησαν λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αυθεντικότητα των οποίων που δεν κατάφερε να εξακριβώσει το Reuters, έδειξαν ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο σχετικά με αριθμό νεκρών.

Σήμερα, οι εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν σοβαρές συγκρούσεις σε πόλεις όπως η Φαρσάν στο κεντρικό Ιράν, όπου η αστυνομία εξαπέλυσε πυρά κατά των διαδηλωτών. Στη Σαχρ-ε Κορντ και τη Χαφσετζάν, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν χημικά και γκλομπ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

«Μην φοβάστε, μην φοβάστε, είμαστε μαζί σε αυτό», ακούγονται να τραγουδούν οι διαδηλωτές στην πόλη Ντεζφούλ στο νότιο Ιράν σύμφωνα με βίντεο. Το Reuters δεν κατάφερε να εξακριβώσει την αυθεντικότητα των αναρτήσεων αυτών από ανεξάρτητη πηγή.

Ο Κασίμ Ρεζάι, υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας, προειδοποίησε σήμερα ότι «οι παράνομες συναθροίσεις είναι μη αποδεκτές και θα αντιμετωπίζονται», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ILNA του Ιράν.

Η κυβέρνηση παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι γίνονται διαδηλώσεις αλλά τις χαρακτήρισε μικρές συναθροίσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την περασμένη εβδομάδα τις συλλήψεις «δεκάδων ταραχοποιών και προβοκατόρων».

Οι ηγέτες του Ιράν φοβούνται μια αναβίωση των διαδηλώσεων του 2019, των πλέον αιματηρών στην Ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση έκοψε επίσης τις επιδοτήσεις για βασικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το μαγειρικό έλαιο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, σε μια κίνηση που περιέγραψε ως απόφαση για τη «δίκαιη ανακατανομή» επιδοτήσεων σε ανθρώπους με χαμηλότερο εισόδημα.

Ωστόσο, οι διαδηλωτές έχουν διευρύνει τα αιτήματά τους, ζητώντας μεγαλύτερη πολιτική ελευθερία, τέλος στην Ισλαμική Δημοκρατία και πτώση των ηγετών της, σύμφωνα με μάρτυρες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού των 85 εκατ. κατοίκων του Ιράν ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθωρισμού και της ανεργίας, της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος και της κρατικής διαφθοράς, οι αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα έχουν πλήξει ακόμα περισσότερο την οικονομία.

#Iran

May 19, 2022

Shurabad-Aligudarz

People attack police mercenaries during the funeral of the uprising's Martyr#IranProtests #FreeIran2022 #قیام_تا_سرنگونی pic.twitter.com/gVMaeqbK7J