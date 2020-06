Συναγερμός στο Ιράν: Έκρηξη σε κλινική κοντά στην Τεχεράνη

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια προάστια της Τεχεράνης, μετέδωσε το πρακτορείο ISNA, χωρίς να αναφέρει καμία άλλη πληροφορία για τα αίτια ή τις συνέπειες.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το πρακτορείο δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον νυχτερινό ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Τζαλάλ Μαλεκί, ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, είπε στο πρακτορείο Tasnim ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε μια κλινική και ότι έχουν σταλεί πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή.

Ο επικεφαλής του Κέντρου Επειγόντων της Τεχεράνης, Πεϊμάν Σαμπεριάν, έκανε λόγο για τρεις τραυματίες.

Την περασμένη εβδομάδα είχε σημειωθεί άλλη μία έκρηξη κοντά στην Τεχεράνη και τότε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας είπε στην κρατική τηλεόραση ότι οφειλόταν σε διαρροή από μια δεξαμενή φυσικού αερίου.

Δείτε το βίντεο:

#BREAKING

June 30—Tehran, #Iran

Major explosion reported in northern Tehran near Sina Athar Hospital. The hospital is said to be burning & locals say patients are still inside.pic.twitter.com/vdNYbYwqcx