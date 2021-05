Ιράν: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από έκρηξη σε πετροχημικό κέντρο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη αγωγού οξυγόνου στη βιομηχανική ζώνη της Ασαλούγε, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 09:20 τοπική ώρα (07:50 ώρα Ελλάδος) και προκάλεσε πυρκαγιά, σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται έναν τοπικό διοικητικό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε πως η πυρκαγιά έχει σβηστεί.

Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται, σύμφωνα με τον Αμπντολνάμπι Γιούσελφ, κυβερνήτη της επαρχίας Ασαλούγιε στην ιρανική επαρχία Μπουσέρ.

Η ζώνη της Ασαλούγε, που βρίσκεται δίπλα στον Περσικό Κόλπο, απέναντι από το Νότιο Παρς (ένα μεγάλο κοίτασμα αερίου το οποίο το Ιράν μοιράζεται με το Κατάρ, όπου ονομάζεται Βόρειο Οικόπεδο), είναι ένα τεράστιο πετροχημικό κέντρο.

Σύμφωνα με το ISNA, το συμβάν προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, οι οποίοι φέρουν σοβαρά εγκαύματα.

BREAKING: Large Explosion reported at a Petrochemical plant in S. #Iran this morning. At least one dead.



Third such mysterious incident in Iran in less than 5 days:pic.twitter.com/QS0n86Zyvp