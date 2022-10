Ιράν: Ένας νεκρός και 14 τραυματίες σε ταραχές στην πόλη Ζαχεντάν

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πυρά «άγνωστης προέλευσης» και άλλοι 14, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια «ταραχών» που ξέσπασαν την Παρασκευή στην πόλη Ζαχεντάν, μια πόλη στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ως αποτέλεσμα των σημερινών ταραχών στο Ζαχεντάν, ένας πολίτης έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα πυροβολισμών άγνωστης προέλευσης και 14 άτομα, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, τραυματίστηκαν», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Irna, επικαλούμενο το Συμβούλιο Ασφαλείας της επαρχίας.

The peaceful protests of people in Sistan & Baluchestan, once again, has turned into a bloodbath!

