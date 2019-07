Ιράν: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από τον σεισμό των 5,7R

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε σήμερα την επαρχία Χουζιστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 45 άλλων, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της ιρανικής υπηρεσίας διάσωσης Μορτεζά Σαλιμί.

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στην πόλη Μαστζέντ Σολεϊμάν, στην επαρχία Χουζιστάν, στα σύνορα με το Ιράκ, και το εστιακό του βάθος ήταν 17 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το ιρανικό εθνικό σεισμολογικό κέντρο.

«Ένας πολίτης της Μαστζέντ Σολεϊμάν βρήκε τον θάνατο λόγω καρδιακής προσβολής μετά τη σεισμική δόνηση», δήλωσε ο Σαλιμί, σύμφωνα με τον οποίο 45 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στις γειτονικές πόλεις και στα χωριά που επλήγησαν από τον σεισμό, καταγράφηκαν μόνο μικρές ρωγμές σε κτίρια, ενώ η οδική πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αποκλείστηκε.

Το Ιράν, που βρίσκεται στα όρια πολλών τεκτονικών πλακών και διασχίζεται από πολλά ρήγματα, είναι μια ζώνη ισχυρής σεισμικής δραστηριότητας.

A 5.7 magnitude earthquake hit #Iran’s #Khuzestan province on Monday. One killed and five wounded based on primary reports. pic.twitter.com/9q1TuODojJ