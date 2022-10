Ιράν: Φοιτήτριες αποδοκίμασαν τον πρόεδρο Ραϊσί

Φοιτήτριες στην Τεχεράνη φώναζαν «άντε χάσου» στον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, όταν επισκέφθηκε το πανεπιστήμιό τους και καταδίκασε τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν με αφορμή τον θάνατο της νεαρής Μαχσά Αμινί μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Ο Ραϊσί μίλησε σε καθηγητές και φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αλζάχρα της Τεχεράνης και απήγγειλε ένα ποίημα που παρομοιάζει τους «ταραξίες» με μύγες.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν μπαίνουν στην τέταρτη εβδομάδα τους.

«Φαντάζονται ότι μπορούν να επιτύχουν τους κακούς σκοπούς τους στα πανεπιστήμια. Έχουν άγνοια ότι οι φοιτητές και οι καθηγητές μας επαγρυπνούν και δεν θα επιτρέψουν στον εχθρό να πραγματοποιήσει τους κακούς σκοπούς του», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από την ακτιβιστική ιστοσελίδα 1500tasvir δείχνει φοιτήτριες να φωνάζουν ρυθμικά «Ραϊσί, άντε χάσου» και «Μουλάδες, άντε να χαθείτε», την ώρα που ο πρόεδρος επισκέπτεται το πανεπιστήμιο. Σε άλλοι βίντεο φοιτητές λένε «Δεν θέλουμε έναν διεφθαρμένο επισκέπτη», αναφερόμενοι στον Ραϊσί. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των βίντεο.

