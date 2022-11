Ιράν: Φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική μονάδα παραγωγής λαδιών κινητήρων στα κεντρικά της χώρας

Φωτιά ξέσπασε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής λαδιών για κινητήρες στη βιομηχανική πόλη Μομπαρακέχ της επαρχίας Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, κλιμακώνοντας τις ανησυχίες ότι η φωτιά θα μπορούσε να επεκταθεί εντός του μεγάλου βιομηχανικού συγκροτήματος.

The headquarters of an oil production company of the Iranian Revolutionary Guards in Isfahan has gone up in flames after a mysterious explosion. pic.twitter.com/IkvrDKb9RJ