Ιράν-Κίνημα διαμαρτυρίας: Ανησυχίες για ενίσχυση της καταστολής εναντίον των Κούρδων

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν τις ιρανικές αρχές ότι αναπτύσσουν στρατιωτικές ενισχύσεις στις κουρδικές περιοχές όπου έχουν ενταθεί οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις και φοβούνται για ενίσχυση της καταστολής.

Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αναπτύξει από χθες ενισχύσεις στην πόλη Μαχαμπάντ του βορειοδυτικού Ιράν, κατήγγειλε στο Twitter η μη κυβερνητική οργάνωση Hengaw για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Κούρδων του Ιράν, κάνοντας λόγο για πυρά σε κατοικημένες περιοχές.

Η οργάνωση ανήρτησε φωτογραφίες που δείχνουν στρατιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνουν μέλη των Φρουρών της Επανάστασης να πετά επάνω από το Μαχαμπάντ.

Video of the IRGC's missile attack on the Democratic Party of Iranian Kurdistan's headquarters and civilian camps in the city of Koy Sinjaq-Erbil.



Sunday, November 20, 2022#Kurdistan#JinaAminipic.twitter.com/M4oXix0c71