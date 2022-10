Ιράν: Νεκρή 15χρονη που ξυλοκοπήθηκε από δυνάμεις ασφαλείας στο σχολείο της

Ένα 15χρονο κορίτσι, η Άσρα Παναχί, σκοτώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο βορειοδυτικό Ιράν, αφού ξυλοκοπήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας σε έφοδο που πραγματοποίησαν στο σχολείο της, καταγγέλλει το συνδικάτο των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την καταγγελία που δημοσιεύει το BBC, η έφηβη Άσρα Παναχί ήταν μία από τους πολλούς μαθητές που τραυματίστηκαν στο επεισόδιο στην πόλη Αρνταμπίλ.

Πριν από δύο εβδομάδες, μαθήτριες άρχισαν να διαδηλώνουν σε τάξεις, παιδικές χαρές και δρόμους, σε μια άνευ προηγουμένου εκδήλωση υποστήριξης στις διαδηλώσεις που ηγούνται οι Ιρανές κατά του νόμου για τη χιτζάμπ και του κληρικού κατεστημένου.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο δείχνουν να κουνούν τη μαντίλα τους στον αέρα, να έρχονται αντιμέτωπες με άνδρες αξιωματούχους και να φωνάζουν συνθήματα όπως «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία» και «Θάνατος στον δικτάτορα» - αναφορά στον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έναν σιίτη κληρικό. που έχει τον τελευταίο λόγο για όλα τα κρατικά ζητήματα-. Εχουν επίσης κινηματογραφηθεί να σκίζουν φωτογραφίες του αγιατολάχ.

Τα παιδιά φέρεται να δέχτηκαν επίθεση και να ξυλοκοπήθηκαν αφού αρνήθηκαν να τραγουδήσουν έναν ύμνο που επαινούσε τον ανώτατο ηγέτη.

