Ιράν: Νέες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την «Ματωμένη Παρασκευή»

Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην ανήσυχη νοτιοανατολική επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν κατά της καταστολής της 30ης Σεπτεμβρίου από τις δυνάμεις ασφαλείας που είναι γνωστή ως «Ματωμένη Παρασκευή», καθώς οι θρησκευτικοί ηγέτες της χώρας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις πανεθνικές ταραχές και ειδικοί του ΟΗΕ καλούν το Ιράν να σταματήσει να απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή.

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τουλάχιστον 66 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων παιδιά, εκτοξεύοντας εκείνη την μέρα αληθινά πυρά, μεταλλικά σφαιρίδια και δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών στην πόλη Ζαχεντάν της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

Η λαϊκή οργή ξέσπασε στις 30 Σεπτεμβρίου μετά τις κατηγορίες για τον βιασμό εκεί μιας νεαρής κοπέλας από έναν αστυνομικό. Οι αρχές ανέφεραν ότι η υπόθεση διερευνάται.

Today: Massive protests in Zahedan, Sistan & Baluchistan province. People chant: “death to Khamenei” and “Khamenei is a murderer; his rule is invalid.” The mass killings in this province have shaken the whole nation! #MahsaAmini #مهسا_امینی #IranRevoIution2022 pic.twitter.com/bCWim9W5Oo