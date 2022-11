Ιράν: Πρώτη καταδίκη σε θάνατο για συμμετοχή στις «ταραχές»

Ένα δικαστήριο της Τεχεράνης καταδίκασε σε θάνατο, για πρώτη φορά, ένα άτομο που κατηγορείται για συμμετοχή στις «ταραχές», ανέφερε με ανάρτηση στο διαδίκτυο το πρακτορείο της δικαστικής αρχής, Mizan. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πρόκειται για τον Saman Yasin, Κούρδο ράπερ ο οποίος είχε ενεργή δράση σε κοινωνικά ζητήματα ιδίως μετά τον θάνατο της Αμινί, ενώ εκείνη βρισκόταν στα χέρια της ιρανικής Αστυνομίας.

Με την ετυμηγορία που τον καταδικάζει σε θανατική ποινή, κρίθηκε ένοχος για «πυρπόληση κυβερνητικού κτιρίου, διατάραξη της δημόσιας τάξης, συνάθροιση και συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος κατά της εθνικής ασφάλειας, πόλεμο κατά του Θεού (moharebeh) και διαφθορά στη γη», ανέφερε το πρακτορείο.

Ένα άλλο δικαστήριο της πρωτεύουσας καταδίκασε, επίσης πέντε άτομα σε ποινές κάθειρξης από 5 έως 10 χρόνια για «συνάθροιση και συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της εθνικής ασφάλειας και διατάραξη της δημόσιας τάξης».

One of the six men on trial for taking part in protests in Iran has been convicted of "moharebeh" and sentenced to death, the judiciary has announced.



The unnamed individual is the first person to be given the death penalty since protests started in September. https://t.co/sCPy03JoUB — Kian Sharifi (@KianSharifi) November 13, 2022

Fist person among those arrested during the protests that gripped Iran since #Mahsa_Amini's tragic story unfolded, has been officially sentenced to death by an Iranian court. Close to 14,000 are still being held in detention, some awaiting trial. — Siavash Ardalan (@BBCArdalan) November 13, 2022

Πρόκειται για αποφάσεις πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και συνεπώς οι καταδικασθέντες μπορούν να ασκήσουν έφεση, διευκρινίζει το Mizan.

Το Ιράν συγκλονίζεται για εβδομάδες από ένα κύμα διαδηλώσεων μετά τον θάνατο της 22χρονης Μασχά Αμινί κατά την κράτησή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντίλα της.