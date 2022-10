Ιράν: Σύγχυση γύρω από τον αριθμό των θυμάτων της επίθεσης στο μαυσωλείο Σαχ Σεράγ - Πάνω από 10 οι νεκροί

Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες γύρω από την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα σε ένα σιιτικό μαυσωλείο της πόλης Σιράζ, όπου σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 40. Άλλες πηγές έκαναν λόγο για 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά.

Τα ιρανικά πρακτορεία έδιναν αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες για τον αριθμό των δραστών. Αρχικά ειπώθηκε ότι ήταν τρεις και ότι οι δύο από αυτούς συνελήφθησαν. Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας όμως είπε ότι ενεπλάκη μόνο ένα άτομο, το οποίο έχει συλληφθεί.

🔴📸 Warning/ pictures of the blood of those killed today in the terrorist attack on the shrine of Shahcheragh, peace be upon him #BREAKING_NEWS #Shiraz #Iran pic.twitter.com/q6im18d4OQ

Το IRNA και άλλες πηγές μίλησαν επίσης για «τρομοκράτες τακφίρι», έναν όρο που χρησιμοποιούν για να περιγράψουν σκληροπυρηνικές, σουνιστικές οργανώσεις, όπως το Ισλαμικό Κράτος. Το Nournews μετέδωσε ότι οι δράστες δεν ήταν Ιρανοί, χωρίς άλλες διευκρινήσεις.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο IRNA είπαν ότι οι δράστες επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο και πυροβόλησαν τους προσκυνητές και το προσωπικό στην είσοδο του ιερού Σαχ Σεράγ. Το ημιεπίσημο Tasnim μετέδωσε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι πολλές γυναίκες και παιδιά ενώ το πρακτορείο Fars κάνει λόγο για μία γυναίκα και δύο παιδιά νεκρά.

Στο ιερό Σαχ Σεράγ βρίσκεται ο τάφος του Άχμαντ, αδελφού του ιμάμη Ρεζά, του όγδοου σιίτη ιμάμη που ενταφιάστηκε στη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν. Το μαυσωλείο αυτό είναι ο ιερότερος χώρος λατρείας στο νότιο Ιράν.

The only image so far of the terrorist attack at Shah-e Cheragh shrine in #Shiraz. The same website that released this image reports a woman and 2 kids among the dead.

The mass shooting happened at the time of Azan (prayers call) when worshippers were preparing for prayers. pic.twitter.com/Hz83xl2U23