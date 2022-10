Ιράν: Ταραχές στη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη - Τουλάχιστον οκτώ τραυματίες

"Ταραχές" ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου στη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη, αλλά η "κατάσταση είναι υπό έλεγχο", μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Irna το οποίο πρόσθεσε ότι κανείς δεν σκοτώθηκε.

"Ταραχές και συγκρούσεις παρατηρήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου", δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας τον οποίο επικαλείται το Irna, διευκρινίζοντας ότι "ταραξίες" είχαν προκαλέσει πυρκαγιά. "Επί του παρόντος, η κατάσταση είναι πλήρως υπό έλεγχο και η ηρεμία επανήλθε στη φυλακή", πρόσθεσε.

The entire nation holds its breath, the best and brightest are kept in notorious Tehran #Evin prison. Recently hundreds of protesters arrested are kept in Evin. The official capacity is 15k, but many more inmates are kept there. #Mahsa_Amini pic.twitter.com/Aoc0jtWb90