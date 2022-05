Ιράν: Το υπουργείο Πληροφοριών ανακοινώνει τη σύλληψη δύο Ευρωπαίων

Τη σύλληψη των δύο Ευρωπαίων υπηκόων για τον «ρόλο τους στην οργάνωση αστάθειας» στην Ισλαμική Δημοκρατία, ανακοίνωσε το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν την Τετάρτη, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας ISNA.

Οι δύο Ευρωπαίοι συνελήφθησαν για «οργάνωση χάους και κοινωνικής αταξίας με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας» από κοινού με ξένες υπηρεσίες Πληροφοριών, ανακοίνωσε το υπουργείο σύμφωνα με το ISNA, χωρίς να γίνονται γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Προσπαθώντας να διαχειριστεί μια οικονομία, που έχει «γονατίσει» από τις αμερικανικές κυρώσεις, το καθεστώς του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο, σχεδόν συνεχώς με διαδηλώσεις από εργαζόμενους και κρατικούς υπαλλήλους τους τελευταίους μήνες λόγω της υψηλής ανεργίας, του πληθωρισμού που ξεπερνά το 40% και της κακοδιαχείρισης.

