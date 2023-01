Ιράν: Τουλάχιστον 70 τραυματίες από σεισμό 5,8 ρίχτερ

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από σεισμό στο βορειοδυτικό Ιράν κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, δήλωσαν επίσημες πηγές.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 13:38 τοπική ώρα (12:08 ώρα Ελλάδας) με μέγεθος 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS) και εστιακό βάθος 10 χλμ. Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έδωσε μέγεθος του σεισμού στους 5,6 βαθμούς ενώ το Σεισμολογικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης κατέγραψε μέγεθος 5,4 βαθμών Ρίχτερ και εστιακό βάθος 12 χλμ.

Τουλάχιστον «70 άνθρωποι τραυματίστηκαν» τρέχοντας να ξεφύγουν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους.

West Azerbaijan earthquake. Head of West Azerbaijan Red Crescent: The 5.4 magnitude #earthquake in the vicinity of Khoy has injured 120 so far. The evaluation of Red Crescent relief groups continues. pic.twitter.com/qPZdKh2skj