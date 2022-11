Ιράν: Δέκα νεκροί σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους μία γυναίκα και δύο παιδιά όπως και ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν στο Ιράν σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις με μοτοσικλέτα στις επαρχίες Χουζεστάν και Ισφαχάν, μετέδωσαν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης και ανακοίνωσε νοσοκομειακή πηγή.

"In the name of the God of the rainbow. I've made this boat for the Jabir ibn Hayyan [science] fair. I want to try it for the first time to see if it works or not. And we conclude that this works. Our experiment was concluded successfully!" #Iran #IranProtests2022 #KianPirfalak https://t.co/SLsKltCpoY