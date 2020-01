Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: 80 Αμερικανοί νεκροί στις επιθέσεις στο Ιράκ

Μετά την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τους Φρουρούς της Επανάστασης σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ, η ιρανική τηλεόραση μεταδίδει ότι σκοτώθηκαν 80 Αμερικανοί στρατιώτες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τραυματίστηκαν περίπου 200 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση γίνεται ως αντίποινα για την εξόντωση του Ιρανού υποστρατήγου Σουλεϊμανί.

Συνολικά οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσαν 15 βαλλιστικούς πυραύλους και σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση προκάλεσαν «σοβαρές ζημιές» σε αμερικανικά ελικόπτερα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Κυβερνητική πηγή της Τεχεράνης αναφέρει πως έχει στο στόχαστρο ακόμη 100 αμερικανικές εγκαταστάσεις που σκοπεύει να πλήξει, εάν οι ΗΠΑ ανταποδώσουν τα πλήγματα.

80 US nationals killed in ballistic missile attack on US military bases in Iraq, claims Iran's state-run TV