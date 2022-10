Ιρλανδία: Δέκα νεκροί από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων - Ανάμεσά τους κι ένα παιδί δημοτικού

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή (7/10) στην Ιρλανδία σε πρατήριο καυσίμων και είχε ως αποτέλεσμα δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους μεταξύ αυτών ένα νεαρό κορίτσι και δύο έφηβοι.

Τα θύματα είναι τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες, ένα έφηβο αγόρι, ένα έφηβο κορίτσι και ένα κορίτσι ηλικίας δημοτικού. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι όλα τα θύματα προέρχονταν από την περιοχή Creeslough όπου η έκρηξη σημειώθηκε στο πρατήριο και το ψιλικατζίδικο Applegreen, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των γύρω κτιρίων και αυτοκινήτων.

Our thoughts are with the community of Creeslough in Donegal after this tragic event today. Our Civil Defence volunteers are assisting the emergency services tonight with this rescue operation #volunteers #civildefence @donegalcouncil #creeslough pic.twitter.com/HRp9pebONk